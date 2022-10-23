Ни догнать, ни проверить

C 5 декабря вступает в силу нефтяное эмбарго, принятое Европейским союзом. Как утверждает агентство Bloomberg, для обхода запрета Россия приобрела более 200 судов, еще в 2021 году использовавшихся для перевозки нефти из Ирана и Венесуэлы.

С вступлением нефтяного эмбарго РФ начнет пользоваться "теневым флотом" с танкерами, скупаемыми российской стороной для обхода новых ограничений. Сентябрь преодолел февральские отметки по отгрузкам российской нефти, доставляемой морскими перевозками. При этом поставки в азиатском направлении растут, а европейском – неуклонно сокращаются.

По информации Bloomberg, РФ поставляет нефть с помощью "теневого флота", закупленного в течение полугода. Россия стремится поддерживать экспорт в азиатском направлении на отметке в 4 миллиона барр. ежесуточно, в чем ей и помогают купленные танкеры.

Агентство также утверждает, что Россия использует схему с перевалкой поставляемого груза, который оказывается сначала на одном судне, а затем – на другом. Изначально же нефть перевозят супертанкеры, продукт затем отгружают и сортируют по менее габаритным судам.

Аналогичная практика прорабатывается для перевозки нефти в Европу.

О предстоящем эмбарго глава РФ Владимир Путин предупредил представителей российского нефтегазовой отрасли, которым ранее поручил проработать необходимые меры.