Стоило лишь перенаправить потоки в другую сторону

Российская Федерация и Иран уже приступили к реализации поставок нефтепродуктов по свопу – то есть по схеме замещения в виде обмена своей продукцией при невозможности прямых поставок. Тегеран и Москва смогли заключить договоренность о расширении перечня товаров, подлежащих торговому обмену, указал зампред правительства России Александр Новак.

Вице-премьер уточнил, что стороны уже начали проводить своповые поставки нефтти. В перспективе же взаимодействие Ирана и России в обмене нефтепродуктов будет лишь расти.

Месяцем ранее Новак заявлял, что РФ работает с иранской стороной над реализацией своповых поставок с проработкой маршрутов. Первый этап, по ряду данных, может предполагать реализацию объема в 5 миллионов тонн нефти и до 10 миллиардов кубов газа для Ирана.

На север Ирана поставки можно реализовывать через Каспий и железнодорожные пути, а также нефтепроводы транзитного Азербайджана.