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Соединенные Штаты намерены использовать все имеющиеся рычаги для того, чтобы добиться прекращения поставок вооружения, якобы отправляемого из Северной Кореи в Россию. Вашингтон призывает вмешаться все страны, у которых имеются способы оказать давление на Пхеньян.
Белый дом утверждает, что КНДР якобы поставляет РФ в крупных партиях артиллерийские боеприпасы для применения в специальной военной операции на Украине. Однако официальный Пхеньян опровергал эту информацию, указывая, что у корейской стороны отсутствуют подобные намерения.
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, однако, что не сомневается в причастности Северной Кореи к "поставкам оружия", а потому готов вмешаться, используя санкционный опыт, передает телеканал "360".
Американцы уверены, что Северная Корея неким образом выдает боевые припасы для РФ под поставки соответствующего вооружения в Магриб и ближневосточные государства. Белый дом призывает все страны, включая постоянных членов Совета Безопасности ООН, имеющие возможности, пресечь подобные "поставки", пишет РИА ФАН.
На Западе уже ранее выражали обеспокоенность из-за сближения России и Северной Кореи на фоне ужесточения новых санкционных мер, которые стали причиной солидаризации двух стран по ряду мировых вопросов.
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