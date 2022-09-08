"Гнусное поведение": на Западе взбесились из-за появления у России нового партнера

"Гнусное поведение": на Западе взбесились из-за появления у России нового партнера
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперты оценили перспективы отношений между странами

Усиление сотрудничества между Москвой и Пхеньяном на фоне российской спецоперации серьезно беспокоит западные страны. Ким Чен Ын, судя по всему, использует по максимуму единственный представившийся шанс сблизиться с Россией, пишет Financial Times.

По данным аналитиков, Северная Корея хочет получить взаимную поддержку с российской стороны, если обстановка на Корейском полуострове обострится. Поэтому Пхеньян одобряет спецоперацию, признал ЛНР и ДНР, а также, как уверяют в Вашингтоне, поставляет российским военным вооружение. Москва, в свою очередь, осудила военные учения США и Южной Кореи в августе, а также поддержала северокорейскую версию о занесении в страну коронавируса на воздушных шарах. 

Эксперты считают, что если Запад продолжит давить на Россию в экономическом плане, то это неминуемо приведет к сближению страны с КНДР. 

"Ключ будет заключаться в том, почувствует ли Россия себя достаточно отчужденной от того, что она называет "коллективным Западом", чтобы начать действительно гнусное поведение",

– заявили они, подразумевая контрабандную торговлю между двумя странами. 

Специалисты полагают, что такое усиление сотрудничества между Москвой и Пхеньяном настораживает и Пекин. Китайские власти опасаются, что на этом фоне Южная Корея, Япония и США могут выстроить более тесное партнерство, а это подорвет стабильность в регионе. 

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
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