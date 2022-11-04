Вскоре ситуация может резко измениться

Западная коалиция сделала все для того, чтобы подорвать экономическую стабильность в мировом пространстве, однако в первую очередь от этого пострадали сами европейцы и американцы. По мнению британских экспертов, в самое ближайшее время коллективный Запад может кинуться к России с мольбой о переговорах.



Так, обозреватели авторитетного издания Guardian Раджан Менон и Дэниел де Петрис убеждены, что при одном условии ситуация в отношениях Запада к России изменится, отмечает интернет-издание "Свободная пресса". Все достаточно просто, речь идет о дальнейшем усугублении экономического кризиса в европейских странах.

Более того, за стол переговоров Запад наверняка толкнет рецессия в Соединенных Штатах Америки, добавляет издание URA.RU. Когда американцы столкнутся с более тяжелым положением дел, переговоры станут неизбежными.

Кроме того, заметное влияние на ситуацию может оказать эскалация конфликта на Украине. Если Североатлантический альянс начнут втягивать в боевые столкновения, дипломатия станет жизненно необходимым инструментом, отмечает РИА ФАН.