Главное - грамотно переориентировать рынки

Российская Федерация в условиях санкционного и политического давления занимается переориентацией своих рынков. Москва сотрудничает с Багдадом в нефтегазовой отрасли, указал экономический советник посольства Российской Федерации в Ираке Илья Лобов.

Дипломат уточнил, что Москва нацелена на успешное коммерческое освоение крупнейшего проекта "Блок 10", где уже завершена геологическая разведка. РФ ожидает от иракской стороны одобрения, чтобы перейти уже на новую стадию реализации.

Разработкой нефтепромысла "Блок 12" также занимается российская сторона, проводя разведку углеводородных ископаемых. Российские нефтяники заняты подготовкой декларации для перехода на промышленной этап, когда начнется непосредственная нефтедобыча.

Энергетическая отрасль относится к наиболее успешным между РФ и Ираком. В ближневосточном государстве работают "Лукойл", "Роснефть", "Газпромнефть" и ряд других российских нефтегазовых гигантов.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак сообщил, что Москва расширяет сотрудничество в нефтяном секторе с Тегераном путем реализации схемы по обмену продукции. Москва уже прорабатывает необходимые маршруты, которые будут использоваться на постоянной основе.