Так дорого ЕС еще не платил за зимний сезон

Пять крупных газовых рынков Европейского союза – ФРГ, Франция, Италия, Нидерланды и Польша – начали отбирать газ из ПГХ в преддверии зимы. При этом указанные страны сохраняют заявку на транзит газа из РФ на уровне, который наблюдался в предшествующие периоды.

Так, "ГТС Украины" сообщила о заявке от российского "Газпрома" на транзит на 5 ноября. Объем превысил 42 миллиона кубов. Заявленные мощности – лишь через станцию "Суджа".

На спотах ситуация также относительно стабильна: стоимость газа на рынке ЕС взяла курс на восстановление. Контракт на день вперед на TTF закрыт на уровне в 583 доллара за тысячу кубов, что превышает в два раза показатель от нескольких дней давности.

В настоящее время уровень запасов голубого топлива в Европе составляет в хранилищах 95% – всего 102 млрд кубов. За отопительный сезон Европа заплатила свыше 104 мрлд долларов, выискивая топливо по самым разным поставщикам – ранее у ЕС имелся гарантированный поставщик в лице РФ, на которую приходилось 40% поставок газа.