Россия нанесла удар Европе за газовые санкции

Россия нанесла удар Европе за газовые санкции
Patrick Pleul/www.globallookpress.com
продолжениеТурция нанесла неожиданный подлый удар по России
Так дорого ЕС еще не платил за зимний сезон

Пять крупных газовых рынков Европейского союза – ФРГ, Франция, Италия, Нидерланды и Польша – начали отбирать газ из ПГХ в преддверии зимы. При этом указанные страны сохраняют заявку на транзит газа из РФ на уровне, который наблюдался в предшествующие периоды.

Так, "ГТС Украины" сообщила о заявке от российского "Газпрома" на транзит на 5 ноября. Объем превысил 42 миллиона кубов. Заявленные мощности – лишь через станцию "Суджа".

На спотах ситуация также относительно стабильна: стоимость газа на рынке ЕС взяла курс на восстановление. Контракт на день вперед на TTF закрыт на уровне в 583 доллара за тысячу кубов, что превышает в два раза показатель от нескольких дней давности.

В настоящее время уровень запасов голубого топлива в Европе составляет в хранилищах 95% – всего 102 млрд кубов. За отопительный сезон Европа заплатила свыше 104 мрлд долларов, выискивая топливо по самым разным поставщикам – ранее у ЕС имелся гарантированный поставщик в лице РФ, на которую приходилось 40% поставок газа.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Собирали трупы": полячек-наемниц засекли во время нападения ВСУ

Киев отправляет в атаку женщин

Минобороны РФ поставило точку в скандале с большими потерями ВС РФ

В ведомстве рассказали, что проиходит на угледарском направлении

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей