Турция нанесла неожиданный подлый удар по России

Турция нанесла неожиданный подлый удар по России
Фото: www.unsplash.com
Москва намерена вызвать Анкару на строгий разговор

Турецкие власти решили поддержать недружественную политику ряда русофобских стран в сфере авиаперевозок. Так, российским журналистам стало известно, что Анкара ввела запрет на пролет через свои воздушные коридоры для наших лайнеров с двойной регистрацией.

Как сообщает интернет-издание "Свободная пресса", данное ограничение действует с начала текущего месяца. Соответствующей информацией с

корреспондентами поделилась высокопоставленная представительница компании Nordwind Анна Подгорная. Такие данные также подтвердили и другие источники в сфере гражданской авиации.

Данное решение привело к тому, что попавшие под санкции российские самолеты вынуждены облетать Турцию, отмечает "Радио 1". Например, путешествие в Египет увеличилось примерно на полчаса.

При этом Москва уже заявила, что проведет беседу с властями Турции. Наш Минтранс напомнил, что введение двойной регистрации было вынужденной мерой из-за жесткой антироссийской санкционной политики других стран, передает телеканал "360". При этом сами недружественные государства грубо нарушают международные нормы в этом вопросе.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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