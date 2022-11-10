Уровень комфорта европейцев снижается на глазах

Западные политики предприняли огромные усилия для того, чтобы подорвать экономику нашего государства. Главным инструментом стали антироссийские санкции, однако получилось так, что в первую очередь пострадали сами европейцы. По мнению американских экспертов, дела Евросоюза весьма плохи.



В статье для авторитетного издания Bloomberg аналитики указали, что в ближайшее время "энергетический кошмар" в европейских государствах будет усугубляться. С наступлением холодов власти окажутся перед сложной задачей удержать ситуацию от полного обрушения.

При этом аналитики особо подчеркивают, что для многих людей предстоящий зимний период станет вопросом "жизни и смерти". В XXI веке некоторые жители Европы могут погибнуть из-за невозможности платить по счетам и отапливать жилище.

Эксперты отмечают, что, если европейцам придется проживать в квартирах при температуре в 13 градусов, у пожилых и ослабленных людей начнутся серьезные проблемы с сердцем и обострятся хронические заболевания.