Bloomberg: Россия нанесет по Западу страшный военный удар за нефтяное эмбарго

Bloomberg: Россия нанесет по Западу страшный военный удар за нефтяное эмбарго
Cover Images/www.globallookpress.com
Для Москвы полумеры - признак слабости, считает автор

Ценовой потолок на российскую нефть, над которым с таким усердием работают американцы, вступит в течение нескольких недель. Другой же вопрос заключается в том, каким образом нововведение отразится на самом Западе, пишет обозреватель Bloomberg Тайлер Коуэн.

С экономической точки зрения все не так просто: Россия экспортирует нефть со значительной прибылью, и это целая треть от всего федерального бюджета. С одной стороны, коллективный Запада может добиться того, что ограничение доходов РФ повлияет на ход ее специальной военной операции на Украине.

Правда, Москва будет экспортировать нефть КНР и Индии, которые могут потребовать от нее крупную скидку и, как следствие, смогут получить в руки рычаг давления на РФ.

Суть же такова, что любое снижение доходов России от продажи нефти будет в разы меньше ожидаемого на Западе. Здесь не нужно даже брать в расчет "черный рынок", с помощью которого страна пополняет свой бюджет. 

Основная проблема выходит за пределы энергетического сектора – такие шаги провоцируют риск развития военного конфликта. У Кремля также имеется возможность для принятия встречных мер. Москва, к примеру, в ответ окончательно лишит Европу поставок газа или будет проводить жесткую политику в ОПЕК. Не исключено, что Россия, считает автор, якобы даже сможет наносить военные удары по западноевропейской инфраструктуре, которая импортирует энергоносители.

Меры, над которыми работает Вашингтон с союзниками, скорее, будут восприняты как слабость. Зачем идти было на такие шаги в принципе, если можно было бы просто прекратить покупку российской нефти? Ограничение цен говорит о том, насколько высок спрос на российскую нефть и на какие ухищрения страны идут ради ее получения.

Как пишет "Радио 1", ссылаясь на Politico, среди членов НАТО стремление Украины к членству встретило поддержку: заявку Киева поддержали Греция и Польша.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
новости партнеров

Генерал Суровикин начинает операцию в Херсоне с нуля – МК

Командующий исправит все предыдущие недочеты

Кулак разгромлен: армия России обрушила мощные превентивные удары на ВСУ

Украинцы пытаются сконцентрировать силы в одном месте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей