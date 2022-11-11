Для Москвы полумеры - признак слабости, считает автор

Ценовой потолок на российскую нефть, над которым с таким усердием работают американцы, вступит в течение нескольких недель. Другой же вопрос заключается в том, каким образом нововведение отразится на самом Западе, пишет обозреватель Bloomberg Тайлер Коуэн.

С экономической точки зрения все не так просто: Россия экспортирует нефть со значительной прибылью, и это целая треть от всего федерального бюджета. С одной стороны, коллективный Запада может добиться того, что ограничение доходов РФ повлияет на ход ее специальной военной операции на Украине.

Правда, Москва будет экспортировать нефть КНР и Индии, которые могут потребовать от нее крупную скидку и, как следствие, смогут получить в руки рычаг давления на РФ.

Суть же такова, что любое снижение доходов России от продажи нефти будет в разы меньше ожидаемого на Западе. Здесь не нужно даже брать в расчет "черный рынок", с помощью которого страна пополняет свой бюджет.

Основная проблема выходит за пределы энергетического сектора – такие шаги провоцируют риск развития военного конфликта. У Кремля также имеется возможность для принятия встречных мер. Москва, к примеру, в ответ окончательно лишит Европу поставок газа или будет проводить жесткую политику в ОПЕК. Не исключено, что Россия, считает автор, якобы даже сможет наносить военные удары по западноевропейской инфраструктуре, которая импортирует энергоносители.

Меры, над которыми работает Вашингтон с союзниками, скорее, будут восприняты как слабость. Зачем идти было на такие шаги в принципе, если можно было бы просто прекратить покупку российской нефти? Ограничение цен говорит о том, насколько высок спрос на российскую нефть и на какие ухищрения страны идут ради ее получения.

Как пишет "Радио 1", ссылаясь на Politico, среди членов НАТО стремление Украины к членству встретило поддержку: заявку Киева поддержали Греция и Польша.