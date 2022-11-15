Жители Поднебесной вывели американцев на чистую воду

Русофобская резолюция Организации Объединенных Наций по поводу возмещения Москвой киевскому режиму некого "ущерба" наделала много шума. Жители Китая убеждены, что за подобного рода махинациями стоят Соединенные Штаты Америки. Более того, китайцы предложили весьма разумное объяснение дикарскому поведению Запада.



Ранее сообщалось, что российский постпред Василий Небензя уверен: коллективный Запад задумал прихватизировать золотовалютные резервы нашей страны для того, чтобы продолжить поддержку киевского режима.

Китайские интернет-пользователи и вовсе считают, что заблокированные российские золотовалютные резервы хотят путем хитроумных махинаций отправить прямо в руки вашингтонской администрации. Как известно, именно США являются главным бенефициаром кризиса на Украине.

Жители Китая напомнили, что сегодня Америка может "похвастаться" рекордным государственным долгом. Финт ушами с российскими запасами золота вполне может быть предпринят американцами для того, чтобы за счет богатств нашей страны закрыть собственные внешние долги.

"Ну, конечно, вы спешите погасить внешний долг Америки, а это самый надежный путь!" – пишут китайские интернет-пользователи.