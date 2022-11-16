Экономика должна быть многовекторной, подход к жизни - гибким

Польская государственная компания Orlen желает возобновить покупки российского нефти, ранее поставляемой по "Дружбе", невзирая на официальные заявления Варшавы, убеждающей всех в отказе от поставок от "агрессора". По информации "Коммерсанта", компания подала в "Транснефть" соответствующую заявку на объем в три миллиона тонн нефти.

"Транснефть" подтверждает запрос от польской стороны, однако не вдается в детали, обходясь без упоминаний о конкретных компаниях. С начала декабря вступает в силу европейское эмбарго на российскую нефть, поставляемую морскими танкерами. Однако "Дружба" остается вне санкций. Польша при этом сохраняет контракты с "Татнефтью" и "Роснефтью".

Президент "Транснефти" Сергей Андронов заявил, что европейский нефтегазовый рынок продолжает взаимодействовать с российской стороной – организация поставок продолжается "в рабочем порядке".

Ранее Украина заявила о прекращении поставок нефти по "Дружбе". Эксперт в сфере энергетики Владимир Демидов же считает, что таким образом украинская сторона намеренно отключила Венгрию от поставок нефти. Чешская сторона, к примеру, продолжает получать нефть, хотя пользуется тем же участком трубопровода, что и Венгрия.