Зеленский назвал условие для возобновления транзита российского аммиака

Киев пытается извлечь максимальную выгоду

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что говорить о возобновлении транзита аммиака через Украину можно лишь после решения всех вопросов, связанных с обменом всех военнопленных.

"Мы можем на это пойти, только если решим гуманитарный аспект обмена всех на всех. Мое предложение было таким", – заявил глава государства.

Как пишет телеканал "360", ранее в российском МИД заявили об исправности аммиакопровода Тольятти-Одесса. Поставки сырья позволят обеспечить производство порядка 12 млн тонн удобрений и обеспечить производством около 100 млн человек.

Источник: 360 ✓ Надежный источник
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