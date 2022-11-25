Американцы выдавливают конкурента с помощью лоббистов из Еврокомиссии

Главы Минэнерго европейских стран на уровне ЕС приняли совместное решение по исключению топлива, поставляемого из Российской Федерации, из коллективных соглашений с поставщиками: Европейский союз исключает из совместных контрактов на закупки российский газ.

Речь идет о закупках, в которых голубое топливо составляет от 15 процентов ПГХ европейских стран (порядка 13 с половиной миллиардов кубов).

В Еврокомиссии уточнили, что новые правила неким образом поспособствуют расширению европейского энергетического рынка, который теперь будет приобретать топливо на глобальном уровне, уточняет RT.

Вместе с тем Европа будет работать с рынками через посредника, который будет рассчитывать текущие запросы ЕС и заниматься поиском нужных предложений. Все европейские газовые компании теперь обязаны закупать указанный объем газа через ЕС, как в случае с приобретением вакцин против коронавирусной инфекции, пишет URA.ru.