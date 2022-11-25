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Главы Минэнерго европейских стран на уровне ЕС приняли совместное решение по исключению топлива, поставляемого из Российской Федерации, из коллективных соглашений с поставщиками: Европейский союз исключает из совместных контрактов на закупки российский газ.
Речь идет о закупках, в которых голубое топливо составляет от 15 процентов ПГХ европейских стран (порядка 13 с половиной миллиардов кубов).
В Еврокомиссии уточнили, что новые правила неким образом поспособствуют расширению европейского энергетического рынка, который теперь будет приобретать топливо на глобальном уровне, уточняет RT.
Вместе с тем Европа будет работать с рынками через посредника, который будет рассчитывать текущие запросы ЕС и заниматься поиском нужных предложений. Все европейские газовые компании теперь обязаны закупать указанный объем газа через ЕС, как в случае с приобретением вакцин против коронавирусной инфекции, пишет URA.ru.
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