Все пойдет на нужды Украины

Европейский союз признал невозможность конфискации замороженных активов Центрального банка Российской Федерации – на финансовый регулятор распространяется принцип госиммунитета, несмотря на санкционные действия в отношениии Москвы, передает The Wall Street Journal.

Как отмечает источник, ЕК предложила для обхода учредить особый фонд по управлению ликвидными средствами. Вырученная прибыль же будет расходоваться для осуществления денежных выплат украинским властям.

Пока что, говорится в сообщении, ЕС не может точно сказать, какова общая сумма активов Центробанка России в той или иной стране, равно как и точное значение его активов. "Большая семерка" после решения России о проведении специальной военной операции решила заморозить российские активы на 300 миллиардов долларов, что составило немногим меньше 50% от общей суммы.

Американские власти также лишены возможности использования средств РФ – представители Министерства финансов и Министерства юстиции, пожелавшие сохранить анонимность, указали, что в Конгресс поступила просьба о разработке законодательного механизма, который бы позволил накладывать арест на средства, которые в перспективе пойдут на Украину.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что следственные органы РФ фиксируют преступления Киева уже на протяжении восьми лет, а все попытки учреждения неких трибуналов, с инициативой о которых выступила Франция, не имеют никакой легитимности, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".