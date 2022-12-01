Запад поставил к стенке российских олигархов

Рыночников могут лишить всех активов в РФ

Заявление Урсулы фон дер Ляйен о 100 тысячах потерь в украинских войсках в ходе военного конфликта было со спокойствием воспринято на Западе – как пишет телеграм-канал "ЗеРада", речь может идти даже о минимальном числе.

Однако Запад теперь пытается "протащить" после такого предлога в ГА ООН механизм, который позволит конфисковывать ранее замороженные у российских олигархов активы.

С юридической точки зрения, решение спорное. Однако сейчас никого это не остановит. Европа таким образом ставит ультиматум российскому олигархату, говорится в сообщении: либо рынок попытается договориться с Кремлем о перемирии на условиях режима Владимира Зеленского, либо бизнесменов из РФ лишат всех активов в Европе.