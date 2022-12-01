США обвалили российскую нефть

И хвалят Европу за удачную операцию

Ценовой потолок на российскую нефть начнется примерно с 60 долларов за один баррель. В дальнейшем же этот показатель можно пересматривать, указал в ходе выступления в онлайн-конференции замглавы Минфина Соединенных Штатов Адевале Адейемо.

Американский чиновник уточнил, что разработанный механизм позволяет "двигать" ценовой потолок, чтобы через некоторое время добиться ограничения доходов Российской Федерации от продажи нефти.

Адейемо добавил, что Соединенные Штаты только приветствуют новость о прогрессе в том, что Европейский союз сумел в итоге согласовать механизм установления ценового лимита на нефть, поставляемую Россией.



Чиновник поспешил заверить, что Белый дом с его союзниками намерен в срок запустить указанный механизм до 5 декабря – коллективный Запад при этом даже не намерен принимать в расчет возмущения Варшавы, которая настаивает на более низком пороге цен.

В российском МИД уже оценили решение Запада, заявив, что потолок цен является принципиальной мерой, нарушающей правила мирового рынка. Москва же оставляет за собой право отказаться от поставок нефти в страны, которые поддержат санкционный механизм Запада.

