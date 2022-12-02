Евросоюз окончательно определился с потолком цен на российскую нефть

Евросоюз окончательно определился с потолком цен на российскую нефть
Фото: www.unsplash.com
Страны сошлись на скромной сумме

Сегодня, 2 декабря, в информационном пространстве появились сведения о том, что странам-участницам Европейского союза удалось достичь соглашения по введению потолка цен на нашу нефть. Европейцы сошлись на скромной сумме в размере 60 долларов за баррель российского "черного золота".

Европейские страны смогли прийти к соглашению после того, как варшавская администрация сняла ранее выдвинутые претензии. Такую информацию публикует авторитетное западное издание Financial Times.

Таким образом, теперь Евросоюзом установлен лимит стоимости на мировые закупки российской нефти на уровне 60 долларов.

Напомним, польские власти стремились еще больше снизить предложенную планку на стоимость российской нефти. Именно поэтому странам Европейского союза не удавалось прийти к единому решению по введению очередных антироссийских санкций.

Польша покорилась большинству и отказалась от своих требований. Теперь европейцы получили возможность запустить письменную процедуру одобрения сделки.

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
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