Цены на российскую нефть рухнули – аналитики

Заметно подешевело топливо марки Urals

Западные эксперты бдительно следят за ситуацией на российском рынке энергетических ресурсов. Так, зарубежное ценовое агентство Argus провело исследование и отметило, что черное золото популярной ранее марки Urals резко подешевело.



Сейчас важный энергетический ресурс торгуется по 43,72 доллара за баррель. Такую информацию со ссылкой на аналитиков публикует авторитетное американское издание Bloomberg.

Специалисты отмечают, что резкое обрушение стоимости российской нефти нельзя объяснить введением потолка цен на этот энергетический ресурс. Данные санкционные ограничения не смогли оказать сильное влияние на рынок. По мнению специалистов, в первую очередь, стоимость снизилась из-за ухода марки с европейского рынка.

Urals фактически осталась "без покупателей на пороге". Цены необходимо снижать для того, чтобы повысить конкурентоспособность нефти и привлечь потребителей "дальнего следования".

Впрочем, как неоднократно заявляли российские специалисты, подобного рода обрушения цен носят временный характер. Наши энергетические ресурсы пользуются огромной популярностью во всем мире – рынки сбыта обязательно будут найдены.