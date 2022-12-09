Путин готовит Западу большой сюрприз с "нефтяным маневром"

Путин готовит Западу большой сюрприз с "нефтяным маневром"
Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
У Москвы есть все рычаги для осуществления задумки

Лишь один грамотный шаг позволит российскому руководству добиться подорожания цены на золотовалютные запасы страны в два раза. Такого мнения придерживается экс-советник Минфина Соединенных Штатов, инвестиционный стратег Золтан Позар.

Специалист пояснил, что цена одной унции может вырасти до 3,6 тысячи долларов, если Москва примет ответные меры после введения ценового потолка, инициированного коллективным Западом в отношении российской нефти. Для Белого дома такой маневр окажется совершенно неожиданным.

Позар считает, что РФ вполне может принять подобное решение, если решит покупать золото в обмен на поставляемую нефть. Условно говоря, по схеме два барреля за 1 грамм драгметалла. Правда, американская валюта в этом случае будет излишне завышена по отношению к нефти, а стоимость золота будет выше в два раза.

Напомним, с 5 декабря действует очередной санкционный пакет Запада, по которому ЕС ввел эмбарго на поставляемую морским путем российскую нефть. Вместе с тем Запад ввел ценовой потолок на морские перевозки нефтепродуктов на уровне 60 долл. за один баррель.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

По всей линии фронта: Арестович сделал важное заявление о спецоперации

Ситуация на линии соприкосновения серьезно изменилась

Новая речь Путина довела Запад до истерики

Аналитики увидели в словах президента отказ от мирного урегулирования

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей