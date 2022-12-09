Путин готовит Западу большой сюрприз с "нефтяным маневром"

У Москвы есть все рычаги для осуществления задумки

Лишь один грамотный шаг позволит российскому руководству добиться подорожания цены на золотовалютные запасы страны в два раза. Такого мнения придерживается экс-советник Минфина Соединенных Штатов, инвестиционный стратег Золтан Позар.

Специалист пояснил, что цена одной унции может вырасти до 3,6 тысячи долларов, если Москва примет ответные меры после введения ценового потолка, инициированного коллективным Западом в отношении российской нефти. Для Белого дома такой маневр окажется совершенно неожиданным.

Позар считает, что РФ вполне может принять подобное решение, если решит покупать золото в обмен на поставляемую нефть. Условно говоря, по схеме два барреля за 1 грамм драгметалла. Правда, американская валюта в этом случае будет излишне завышена по отношению к нефти, а стоимость золота будет выше в два раза.

Напомним, с 5 декабря действует очередной санкционный пакет Запада, по которому ЕС ввел эмбарго на поставляемую морским путем российскую нефть. Вместе с тем Запад ввел ценовой потолок на морские перевозки нефтепродуктов на уровне 60 долл. за один баррель.