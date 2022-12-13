Россия разрушила мечты Запада о нефтяном эмбарго

Россия разрушила мечты Запада о нефтяном эмбарго
Sebastian Gollnow/www.globallookpress.com
Выдавить Москву не получилось

Кремль определился с ответными действиями после решения Запада об установлении предельной стоимости российской нефти. В СМИ сообщили, что в Москве согласовали новый президентский указ.

Акт предусматривает отказ от поставок топлива в государства, которые присоединились к нефтяному эмбарго в отношении России. Для этого власти установили основания для отказа от продажи нефти на следующих условиях: присоединение страны к ценовым ограничениям на продукт, а также наличие в контракте условий для установления референтных цен, соответствующих ценового лимиту в 60 долларов за баррель, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Еще один пункт дает России возможность принимать меры по обходу вынесенных Западом запретов на сделки по покупке нефти. В настоящее время документ проходит финальную стадию согласования, сообщают "Ведомости".

Как отмечает источник, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что указ главы государства будет опубликован в скором времени.

Источник: Ведомости ✓ Надежный источник
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