Европейцы продолжают изгаляться на тему рестрикций

В информационном пространстве появились сведения о том, что европейцы наконец-то пришли к соглашению по поводу введения очередных санкционных ограничений против нашей страны.



Как отмечает телеканал "360", соответствующие данные предоставили осведомленные европейские дипломаты.

Очередной список рестрикций против нашей страны будет опубликован уже 16 декабря, передает канал RT.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" добавляет, что под ограничения попадут некоторые товары, имеющие двойное назначение. Также санкционный удар будет нанесен по двум сотням физлиц.