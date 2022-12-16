Евросоюз ударит по России девятым пакетом санкций

продолжение"Высосут все соки": заявление ЕС по потолку цен заставило немцев взвыть
Европейцы продолжают изгаляться на тему рестрикций

В информационном пространстве появились сведения о том, что европейцы наконец-то пришли к соглашению по поводу введения очередных санкционных ограничений против нашей страны.

Как отмечает телеканал "360", соответствующие данные предоставили осведомленные европейские дипломаты.

Очередной список рестрикций против нашей страны будет опубликован уже 16 декабря, передает канал RT.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" добавляет, что под ограничения попадут некоторые товары, имеющие двойное назначение. Также санкционный удар будет нанесен по двум сотням физлиц.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
новости партнеров

Зеленский сделал несколько резких высказываний о Путине

Украинский президент перешел на личности

Никакого затишья: Украина раскрыла военные планы на зиму

Военные готовятся к новому наступлению

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей