Действия местных политиков поражают простых людей

Недавно руководство еврообъединения заявило о том, что потолок цен на голубое топливо может быть введен даже в том случае, если власти Германии откажутся поддерживать данную инициативу. Такое заявление привело в бешенство немецких интернет-пользователей. Своим негодованием люди поделились в комментариях к статье авторитетного местного издания Die Welt.



Жители Европы понимают, что утверждение лимитов на энергетические ресурсы только усугубит положение дел на европейском рынке. Очевидно, что Евросоюз еще глубже провалился в яму энергокризиса. Более того, немцы подчеркивают, что местные политики извлекают выгоду из сложившейся ситуации, абсолютно не думая о том, как выживать простым людям.

Также комментаторы указывают на то, что вся Европа впала в зависимость от Вашингтона и вынуждена плясать под дудку американцев.

"Хорошо, что мы теперь зависим от США, которые высосут из ЕС все соки", "Граждане заплатят за это холодом и горькой нищетой, когда большая часть индустрии покинет Европу", – пишут в комментариях.