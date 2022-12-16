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Недавно руководство еврообъединения заявило о том, что потолок цен на голубое топливо может быть введен даже в том случае, если власти Германии откажутся поддерживать данную инициативу. Такое заявление привело в бешенство немецких интернет-пользователей. Своим негодованием люди поделились в комментариях к статье авторитетного местного издания Die Welt.
Жители Европы понимают, что утверждение лимитов на энергетические ресурсы только усугубит положение дел на европейском рынке. Очевидно, что Евросоюз еще глубже провалился в яму энергокризиса. Более того, немцы подчеркивают, что местные политики извлекают выгоду из сложившейся ситуации, абсолютно не думая о том, как выживать простым людям.
Также комментаторы указывают на то, что вся Европа впала в зависимость от Вашингтона и вынуждена плясать под дудку американцев.
"Хорошо, что мы теперь зависим от США, которые высосут из ЕС все соки", "Граждане заплатят за это холодом и горькой нищетой, когда большая часть индустрии покинет Европу", – пишут в комментариях.
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