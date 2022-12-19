Россия нанесла газовый удар прямо в сердце Европы

Старый Свет запустил процесс, который медленно стирает его с карты мира

Крупнейший в Прибалтике завод по производству азотных удобрений Achema вновь объявляет о приостановке своей работы из-за резкого подорожания газа.

Стоимость голубого топлива вновь вышла на осенний уровень – так в руководстве объяснили причину приостановки основного производства. Цеха по изготовлению аммиачной селитры и смоляного вара продолжают работать.

Завод в Йонаве уже прекращал в 2022 году работу. В сентябре работа встала – ее возобновили лишь в конце осени. Тогда же в компании сообщали о намерении сократить порядка 5% персонала.

Achema – самое крупное литовское предприятие по потреблению газа. На него приходится порядка 80% от себестоимости производимого товара. Компания обеспечивает рабочими местами 1250 человек.