Россия нанесла газовый удар прямо в сердце Европы

Россия нанесла газовый удар прямо в сердце Европы
Jens Büttner/www.globallookpress.com
Старый Свет запустил процесс, который медленно стирает его с карты мира

Крупнейший в Прибалтике завод по производству азотных удобрений Achema вновь объявляет о приостановке своей работы из-за резкого подорожания газа.

Стоимость голубого топлива вновь вышла на осенний уровень – так в руководстве объяснили причину приостановки основного производства. Цеха по изготовлению аммиачной селитры и смоляного вара продолжают работать.

Завод в Йонаве уже прекращал в 2022 году работу. В сентябре работа встала – ее возобновили лишь в конце осени. Тогда же в компании сообщали о намерении сократить порядка 5% персонала.

Achema – самое крупное литовское предприятие по потреблению газа. На него приходится порядка 80% от себестоимости производимого товара. Компания обеспечивает рабочими местами 1250 человек.
Источник: Спутник ✓ Надежный источник
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