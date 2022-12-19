В ЕС согласовали потолок цен на газ

Одобрили даже немцы

Евросоюз решил внутренние противоречия и смог согласовать потолок цен на российский газ, пишут СМИ, ссылаясь на источники в правительстве Чехии.

Согласно приведенным данным, тысяча кубов топлива обойдется примерно в 1,85 тыс. евро. Это порядка 180 евро за мегаватт-час.

Решение было принято практически единогласно – даже при одобрении Германии, которая в свое время выступала против подобного решения, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Потолок цен начнет действовать с 15 февраля 2023 года при условии, если удастся достичь отметки в 180 евро за мегаватт-час.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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