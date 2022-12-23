Россия перекрывает вентиль Западу за "нефтяной сговор"

Москва наносит ответный удар

Российская Федерация в качестве ответных мер намерена вынести запрет на поставки нефти в государства, которые потребуют снижения цен в рамках введенного коллективным Западом "потолка". Соответствующее заявление сделал замглавы правительства РФ Александр Новак.

По словам госслужащего, Россия готовит на законодательном уровне ответ, который позволит запрещать поставки сырья в указанные государства. Речь также идет о юрлицах, которые потребуют снизить цену по контракту в рамках ценового потолка, уточняет RT.

Кроме президентского указа, Россия намерена частично сократить свою нефтедобычу. В частности, с 2023 году РФ "срежет" добычу сырья примерно на 500 тысяч баррелей, что составляет порядка пяти процентов, отмечает телеканал "360".

Несмотря на то, что указанные объемы не велики, подобные риски, отметил зампред кабмина, остаются реальными. Ранее российский лидер Владимир Путин указывал, что собирается подписать соответствующий указ в конце декабря, пишет "Общественная служба новостей". С начала месяца действуют санкционные меры Запада в отношении российского экспорта нефти. В частности, ЕС отказался от покупки нефти, поставляемой морским путем, а G7 вместе с Европой и Австралией ограничили ее стоимость, если нефть перевозят по морю на уровне в 60 дол. Более дорогостоящее сырье перевозить и страховать запрещено.