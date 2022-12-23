Как Путин накажет Европу за потолок цен

У Москвы появился ответ

Российский лидер Владимир Путин ответил в ходе брифинга в Кремле на самые острые вопросы журналистов. Один из них касался ответных действий РФ в отношении коллективного Запада, который ввел потолок цен на российскую нефть. 

Инфляция в самой стране, указал глава РФ, будет на порядок ниже, чем в Европе. Для оправдания санкционной политики Запад придумал потолок цен. Однако Москва ответила аналогично.

Если гайки российскому экспорту закрутят и страны начнут вмешиваться в контракты по поставкам сырья, Москва оставит за собой право поставить под вопрос исполнение самих контрактов, передает "Пятый канал".

А зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что решение Евросоюза о потолке цен на газ стало результатом бессилия самого ЕС – чтобы Брюссель "сделал хоть что-то", пишет "Радио 1".

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Перед ВС РФ на Украине нависла новая угроза

Решение НАТО осложняет задачу солдатам

Что Байден пообещал Зеленскому на личной встрече

Переговоры прошли в Вашингтоне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей