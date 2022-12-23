Как Путин накажет Европу за потолок цен

У Москвы появился ответ

Российский лидер Владимир Путин ответил в ходе брифинга в Кремле на самые острые вопросы журналистов. Один из них касался ответных действий РФ в отношении коллективного Запада, который ввел потолок цен на российскую нефть.

Инфляция в самой стране, указал глава РФ, будет на порядок ниже, чем в Европе. Для оправдания санкционной политики Запад придумал потолок цен. Однако Москва ответила аналогично.

Если гайки российскому экспорту закрутят и страны начнут вмешиваться в контракты по поставкам сырья, Москва оставит за собой право поставить под вопрос исполнение самих контрактов, передает "Пятый канал".

А зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что решение Евросоюза о потолке цен на газ стало результатом бессилия самого ЕС – чтобы Брюссель "сделал хоть что-то", пишет "Радио 1".