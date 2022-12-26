Прозападные настроения укрепляются в бывшей советской республике

Сегодня коллективный Запад прикладывает максимальные усилия для того, чтобы насолить нашей стране и вернуть ее в пучину экономического кризиса. С важным заявлением по поводу антироссийских санкций выступили в Казахстане.



Высказаться решил руководитель главного внешнеполитического ведомства республики Мухтар Тлеуберди. Высокопоставленный казахстанский чиновник объявил, что местные власти отказываются помогать России обходить рестрикции на своей территории, сообщает информационный ресурс РИА ФАН.

В то же время, Астана подчеркнула, что не станет присоединяться к антироссийской санкционной политике, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Как пояснил министр, связи между Казахстаном и Российской Федерацией настолько крепки, что поддержка русофобских санкций окажет колоссальное влияние на жизнь обычных казахов.

Таким образом, казахстанские власти стараются усидеть на двух стульях, они не готовы подключиться к антироссийской санкционной войне, однако симпатии в адрес Запада заставляют Астану жестко высказываться по поводу Москвы.