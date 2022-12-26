Казахстан грубо отказал России в помощи

Казахстан грубо отказал России в помощи
Фото: www.unsplash.com
Прозападные настроения укрепляются в бывшей советской республике

Сегодня коллективный Запад прикладывает максимальные усилия для того, чтобы насолить нашей стране и вернуть ее в пучину экономического кризиса. С важным заявлением по поводу антироссийских санкций выступили в Казахстане.

Высказаться решил руководитель главного внешнеполитического ведомства республики Мухтар Тлеуберди. Высокопоставленный казахстанский чиновник объявил, что местные власти отказываются помогать России обходить рестрикции на своей территории, сообщает информационный ресурс РИА ФАН.

В то же время, Астана подчеркнула, что не станет присоединяться к антироссийской санкционной политике, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Как пояснил министр, связи между Казахстаном и Российской Федерацией настолько крепки, что поддержка русофобских санкций окажет колоссальное влияние на жизнь обычных казахов.

Таким образом, казахстанские власти стараются усидеть на двух стульях, они не готовы подключиться к антироссийской санкционной войне, однако симпатии в адрес Запада заставляют Астану жестко высказываться по поводу Москвы.

Источник: NHK ✓ Надежный источник
новости партнеров

Путин раскрыл личное отношение к побегу из России Собчак и Пугачевой

Президент дал свою оценку происходящему

Армия России разгромила ремонтную базу артиллерии ВСУ

Слаженная работа бойцов позволяет добиваться успехов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей