"Не могут поставить Путина на колени": в Турции восхитились ответом РФ на "потолок цен"

Соседи поддержали решение Кремля

Решение российского лидера Владимира Путина об отказе России поставлять нефть в страны, соблюдающие решение коллективного Запада о потолке цен на сырье, вызвало массу обсуждений. На ситуацию обратило внимание турецкое издание Haber7.

Напомним, указ главы РФ стал ответной мерой на установление Западом предельной цены на нефть на уровне 60 дол. США за баррель. Документ же запрещает продажу сырья и его производного из РФ физическим лицам и компаниям, соблюдающим ценовой потолок. На практике же это означает, что покупателям, указавшим в контракте потолок цен или использование альтернативного механизма фиксации стоимости, не будут продавать сырье.

На новость с восхищением отреагировали читатели турецкого издания, заявившие, что у России нашелся свой ответ на махинации Европы и Штатов.

"Они все никак не могут поставить Путина на колени", "Посмотрим, как вы введете потолок цен на импортируемый из Штатов СПГ, марионетки", "Стадо идиотов. Россия – не Африка, которую можно взять и поэксплуатировать", "Европейцы обожают выстрелы себе в ногу. Мазохисты", – пишут в комментариях.