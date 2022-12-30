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Как известно, европейские политики пытаются представить дело так, будто бы наша страна находится в глубоком кризисе из-за западных санкций. Жителям ЕС рассказывают, что россияне фактически бедствуют из-за тяжелого экономического положения в стране.
Однако иностранные туристы сами решили посетить наше государство и были шокированы увиденным. Европейцы никак не ожидали встретить обилие продуктов в магазинах и россиян в отличном предновогоднем настроении. Такой информацией с "Пятым каналом" поделился финский журналист Кости Хейсканен.
Европейцы отмечают, что ни о каком дефиците в нашей стране и речи не идет. Россия сумела наладить замещение импорта и прекрасно живет без запрещенной к ввозу западной продукции.
Кроме того, богато украшенные города тоже свидетельствуют о том, что в стране все не так плохо, как рассчитывали европейские политики. Такое отличие реальности от западной пропаганды очень удивило гостей из Европы.
Москва, вероятно, займется уничтожением "главного оружия" Киева