Власти объединения дурят свой народ

Как известно, европейские политики пытаются представить дело так, будто бы наша страна находится в глубоком кризисе из-за западных санкций. Жителям ЕС рассказывают, что россияне фактически бедствуют из-за тяжелого экономического положения в стране.



Однако иностранные туристы сами решили посетить наше государство и были шокированы увиденным. Европейцы никак не ожидали встретить обилие продуктов в магазинах и россиян в отличном предновогоднем настроении. Такой информацией с "Пятым каналом" поделился финский журналист Кости Хейсканен.

Европейцы отмечают, что ни о каком дефиците в нашей стране и речи не идет. Россия сумела наладить замещение импорта и прекрасно живет без запрещенной к ввозу западной продукции.

Кроме того, богато украшенные города тоже свидетельствуют о том, что в стране все не так плохо, как рассчитывали европейские политики. Такое отличие реальности от западной пропаганды очень удивило гостей из Европы.