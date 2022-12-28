Западу перекроют вентиль: эксперт объяснил нефтяной маневр Путина

Москва наказала главных зачинщиков

Ответ РФ, которая решила встречными мерами оградиться от ценового потолка на нефть, вряд ли повлияет на динамику ценообразования. В основном большую роль играют смягчение мер, связанных с локдауном в Китае, а также слухи о приближении мировой рецессии, указывает эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

Цены же оставались в прежнем диапазоне как до потолка цен 5 декабря, так и после российского ответа. После локдауна в Китае же сырье выросло в цене на несколько долларов. Спрос будет расти, а вместе с ним и дефицит.

В то же время в ожидании мировой рецессии рынок толкает стоимость вниз. Иными словами, российский фактор не играет первостепенной роли. Да и ответ Кремля выдался весьма рыночным: страна решила отказаться от радикальных ограничений, решив оставить прежнюю систему ценового образования.

Запрет Кремля, указывает Юшков, касался лишь прописывания в контрактах привязки ценообразования к "потолку". То есть теперь указывать стоимость сырья по нему в контрактах запрещено – и подобные контракты, при их выявлении, так же не будут исполняться.