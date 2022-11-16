Будапешту могли отомстить за позицию по украинскому кризису

Эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов указал на странную деталь в повреждении газопровода "Дружба". Он выразил мнение, что Венгрию намерены отключили от поставок. Его слова приводит "Лента.ру".

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто указал, что прокачка газа по трубопроводу прекратилась из-за повреждения трансформаторной станции во время ракетного удара по территории Украины.

Демидов подчеркнул, что "Дружба" пролегает на западной украинской территории, после чего разделяется и уходит на север в сторону Польши и Германии, а также на юг – к Чехии, Словакии и Венгрии.

"Поврежденным оказался именно участок, ведущий в Венгрию, потому что по заявлению нефтяных компаний Чехии, они продолжают получать нефть", – отметил специалист.

Он указал, что повреждения на объекте оказались некритичными. Вероятнее всего, поставки газа по "Дружбе" будут восстановлены в течение суток. Однако больше всего его интересует, почему при этом не пострадали идущие рядом словацкая и чешская нитки. Эксперт допустил, что Венгрию могли отключить преднамеренно из-за ее позиции по украинскому конфликту.