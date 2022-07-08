Россия готовится к нефтяному эмбарго

Россия готовится к нефтяному эмбарго
Hendrik Schmidt/www.globallookpress.com
Рынку энергоносителей расслабляться нельзя, заявили власти

Российский лидер Владимир Путин выступил с обвинениями в отношении западных государств, допустивших непроправимые ошибки на глобальном уровне. Вместе с тем глава государства решил озвучить, что предстоит пережить России.

Так, Путин указал, что энергетическое производство страны должно быть в состоянии готовности к нефтяному эмбарго. В ходе совещания с кабинетом министров глава РФ заявил, что не так давно Брюссель ввел очередной пакет рестрикций, которые затрагивали нефтяной сектор. Поэтому российские производители должны быть готовы и к такому повороту судьбы.

Вместе с тем глава РФ заявил, что коллективный Запад своим попустительством и прямыми действиям спровоцировал беспорядок на энергетическом рынке на глобальном уровне, пытаясь надавить на страны для наращивания добычи. Однако нефтегазовая отрасль не терпит хаоса – допущенные промахи за пару дней не исправить.

В этом случае, считает Путин, авторы подобных мер больше вредят себе. Европа уже переживает рост стоимости энергоносителей, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Ранее Путин призвал чиновников не расслабляться из-за санкционных мер Запада, заявив, что наплевательское отношение недопустимо.

Источник: Сайт президента России ✓ Надежный источник
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