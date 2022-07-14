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Дивный западный мир долгие годы создавал вокруг себя образ царства благоденствия, однако в последнее время он все стремительнее разрушается. Из-за оголтелой антироссийской санкционной политики простые европейцы вынуждены сталкиваться с лишениями. Такое положение дел вывело из себя жителей Болгарии.
Болгары весьма бурно отреагировали на просьбу Европейской комиссии снизить температуру отопления. Мол, такой шаг может помочь предотвратить энергетический кризис. Болгарские интернет-пользователи высмеяли данную инициативу и предположили, что скоро им предложат голодать ради борьбы с Россией.
"Европейцы превратились в безмолвное и зомбированное стадо", – не сдерживается в выражениях один из комментаторов.
Другие и вовсе отметили, что единственным способом спасти Болгарию является немедленный "выход из Евросоюза". Комментатора поддержали другие интернет-пользователи, которые подчеркнули, что такие издевательства над европейцами могут привести лишь к тому, что "русские помрут от смеха".
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