"Выстрел в легкие и удушье": Венгрия красочно описала последствия борьбы ЕС с Россией

"Выстрел в легкие и удушье": Венгрия красочно описала последствия борьбы ЕС с Россией
Виктор Орбан. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Антироссийская политика дорого обходится европейцам

Еще несколько месяцев назад западная коалиция была уверена, что сможет задушить нашу страну беспрецедентным санкционным давлением, однако сейчас именно европейская экономика "погибает от удушья". Такими безрадостными для Евросоюза выводами поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Высокопоставленный венгр подчеркнул, что многочисленные рестрикции возымели обратный задуманному эффект. Европейцы надеялись продавить Россию, однако сами оказались в безвыходном положении.

Орбан отметил, что изначально он считал: Европа выстрела себе в ногу и серьезно поплатится за антироссийскую политику. Однако по факту дела оказались намного хуже.

"Европейская экономика выстрелила себе в легкие и сейчас везде задыхается", – поделился новым красочным образом премьер-министр Венгрии. Его слова приводит телеканал "360".

Орбан подчеркнул, что в первую очередь, санкции вредят не Российской Федерации, а Европейскому союзу, передает RT.

Источник: Радио Kossuth ✓ Надежный источник
новости партнеров

НАТО поставили в тупик неудобным вопросом о Турции и России

Западная коалиция трещит по швам

Байден рассказал, как "добьется" краха России

Глава США выступил с новым воинственным заявлением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей