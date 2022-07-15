Антироссийская политика дорого обходится европейцам

Еще несколько месяцев назад западная коалиция была уверена, что сможет задушить нашу страну беспрецедентным санкционным давлением, однако сейчас именно европейская экономика "погибает от удушья". Такими безрадостными для Евросоюза выводами поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



Высокопоставленный венгр подчеркнул, что многочисленные рестрикции возымели обратный задуманному эффект. Европейцы надеялись продавить Россию, однако сами оказались в безвыходном положении.

Орбан отметил, что изначально он считал: Европа выстрела себе в ногу и серьезно поплатится за антироссийскую политику. Однако по факту дела оказались намного хуже.

"Европейская экономика выстрелила себе в легкие и сейчас везде задыхается", – поделился новым красочным образом премьер-министр Венгрии. Его слова приводит телеканал "360".

Орбан подчеркнул, что в первую очередь, санкции вредят не Российской Федерации, а Европейскому союзу, передает RT.