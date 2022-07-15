Просто бизнес - и ничего больше

Политическая борьба в Соединенных Штатах сводится к лоббированию определенных групп и их конкуренции. Кто-то успел лишиться доходов из-за антироссийских санкций, указал политолог Евгений Сатановский.

Лоббисты пытаются "пробить" нужные законопроекты через Конгресс, который, в свою очередь, пытается оказать давление уже на Белый дом. Вероятно, по аналогичной ( классической) схеме Минфин Соединенных Штатов решил принять некоторые послабления в санкционных мерах против РФ, считает спикер.

Минфин США указал, что вывел из-под санкций все транзакции по производству и продаже сельского хозяйства, лекарственных препаратов и запасных частей и комплектующих для программного обеспечения в медустройствах.

Наивно полагать, что Вашингтон решил как-то пойти навстречу России – фактически один из спонсоров действует в собственных интересах. Ведь именно американцы первыми заявили, что граждане США должны покинуть Украину – перед началом специальной операции.

А политолог Владимир Оленченко считает, что нормализация отношений РФ и Европы неизбежна – последняя теряет колоссальные средства из-за санкций, пишет "Радио 1".