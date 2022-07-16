Украина угрожает Западу судом из-за торговли российской нефтью

Украина угрожает Западу судом из-за торговли российской нефтью
Sebastian Gollnow/www.globallookpress.com
Киев обещает подать иск в международные суды

Офис президента Украины Владимира Зеленского выдвинул неожиданное требование западным государствам. В частности, Киев считает, что европейские банковские организации обязаны прекратить контакты и сотрудничество с компаниями, которые продают поставляемую Российской Федерацией нефть.

Как пишет Financial Times, ссылаясь на собственные источники, в противном случае Банковая угрожает подать иски в международные инстанции.

Так, советник Владимира Зеленского Олег Устенко уже направил соответсвующие обращения в JPMorgan и HSBC, а также еще двум финансовым гигантам. В обращении политик требует прекращения финансирования компаний, которые осуществляют торговлю российской нефтью на энергетическом рынке. Киев также требует от них продать долю в "Газпроме" и "Роснефти".

Ранее в Bloomberg появилась информация, что Россия решила создать собственный эталонный сорт нефти, которым будет торговать с потенциальными покупателями в национальной валюте – в обход американских механизмов, регулирующих торговлю маркой Brent.

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
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