Россия готовит хитрый ход конем в битве вокруг энергоресурсов - Bloomberg

Россия готовит хитрый ход конем в битве вокруг энергоресурсов - Bloomberg
Фото: www.unsplash.com
Москва молча работает над отстаиванием своих интересов

Пока весь западный мир регулярно выступает с громкими антироссийскими заявлениями, наша страна с интересом наблюдает за развитием событий. Однако, как удалось узнать журналистам Bloomberg, в то же время Москва спокойно и методично разрабатывает механизмы защиты своих интересов. Американское информагентство утверждает, что Россия нашла способ выйти победителем из развязанной Западом заварухи вокруг энергетических ресурсов.

Сообщается, что уже в ближайшее время Россия создаст собственный эталонный сорт нефти, передает телеканал "360". Данный шаг направлен на пресечение попыток западных стран нанести удар по доходам Москвы от торговли этим энергетическим ресурсом.

По информации издания, уже в октябре текущего года Россия планирует начать продажу "черного золота" на национальной платформе, передает URA.RU.

Американские эксперты отмечают, что таким образом Российская Федерация намерена ответить на потуги коллективного Запада ограничить доходы нашей страны от экспорта энергетических ресурсов. Продуманный ход правительства нашего государства защитит интересы России в сфере экономики.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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