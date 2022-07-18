Компания объявила о форс-мажоре

Российская нефтегазовая компания "Газпром" объявила, что ввиду неких непредвиденных обстоятельств столкнулась с проблемами в поставках голубого топлива в отношении минимум одного потребителя, о чем стало известно сегодня, 18 июля.

Согласно приведенным данным, компания не в состоянии выполнить свои обязательства по поставкам топлива по определенным причинам, который от нее совершенно не зависят.

Пункт о непредвиденной ситуации распространяется на объемы газа, подаваемые с 14 июня. В частности, речь идет о поставках газа в Германию по "Северному потоку".

Ранее "Газпром" объявлял о рекордных поставках топлива в КНР по "Силе Сибири", о чем писал телеканал МИР24.

Напомним, из-за санкционных мер в отношении Российской Федерации Канада отказалась передавать Германии турбину для "Северного потока". Берлин в ответ обратился к Оттаве с просьбой об отправке детали, заявив, что рестрикции должны касаться России, но не ФРГ.