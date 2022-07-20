МИД поставил на место Белый дом после громкого лая в сторону России

МИД поставил на место Белый дом после громкого лая в сторону России
Мария Захарова. Фото: Evgeny Philippov/www.globallookpress.com
Вашингтон стал слишком предсказуемым

Cанкционные угрозы со стороны Белого дома не дают никакого положительного эффекта для авторов и инициаторов экономических рестрикций: напротив, с каждым разом Москва убеждается, что выбрала правильный курс. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат таким образом прокомментировала заявления американской стороны о том, что в случае вхождения украинских регионов в состав РФ Вашингтон введет новые ограничения, уточняет RT.

Как указала российская госслужащая, очередные угрозы снова не достигли целей. Ключевая ошибка американской стороны в наступлении на те же грабли: Кремль уже убедился в предсказуемости Белого дома. Пока что американская сторона не удивляет ничем новым, передает URA.ru.

А недавно Захарова колко ответила главе британского МИД Лиз Трасс, которая захотела вызывать Путина на разговор.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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