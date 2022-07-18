Британке напомнили о ее позоре

Представители британского королевства на постоянной основе позволяют себе громкие высказывания в адрес нашей страны. Так, широкий резонанс получило заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о готовности "вызвать на разговор" российского лидера Владимира Путина. Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на хамское заявление британки.



Так, представительница лондонской администрации объявила, что во время беседы с руководителем российского МИД Сергеем Лавровым была готова "осадить его", а теперь горит желанием жестко побеседовать с Владимир Владимировичем, передает издание "Общественная служба новостей".

В ответ на этот выпад Мария Захарова напомнила, как британка опозорилась во время беседы с Сергеем Лавровым. Трасс постоянно путала факты и нуждалась в подсказках от своей помощницы.

"Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз", – отрезала Мария. Ее слова приводит телеканал "360".

Захарова также напомнила, что после переговоров во время ужина британка продемонстрировала отвратительные манеры и "своим видом превратила старинный особняк в затрапезный паб".