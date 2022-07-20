Странам удалось договориться об очередных рестрикциях

Вот уже продолжительное время европейские государства под бдительным присмотром США ведут экономическую войну с нашей страной. Сегодня, 20 июля, стало известно об очередном ударе, который европейцы нанесли по российской экономике.



Так, постоянным представителям стран Европейского союза удалось договориться и утвердить уже седьмой пакет санкционных ограничений. В частности, он включает запрет на покупку золота в Российской Федерации.

Помимо этого, в перечень рестрикций вошли новые меры экспортного контроля, а также заморозка активов Сбербанка.

Также известно, что "черные списки" европейцев пополнились несколькими десятками физических и юридических лиц из РФ.

Впрочем, стоит отметить, что непрерывное санкционное давление на нашу страну значительно больше вредит самим европейцам. Из-за ограничений на поставки энергетических ресурсов европейцы вынуждены экономить на всем, вплоть для до воды в душе.