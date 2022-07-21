Европа и Штаты действуют себе в убыток, говорится в материале

Журналисты издания Newsweek выдали порцию аналитики о политической ситуации в мире и сделали следующий вывод: "санкционный бликцриг" в отношении Российской Федерации потерпел провал. Элиты чуствуют усталость от бесполезных попыток, вслед за ними разочарование растет у населения.

Санкционные меры создали множество проблем западным государствам в виде инфляции, стремительного роста цен на бензин и отсутствия уверенности в стабильности поставок голубого топлива перед отопительным сезоном, уточняет "Свободная Пресса".

В политических кругах отсутствует определенность: последовали отставки. Пример тому – увольнение с поста главы британского правительства Бориса Джонсона.

Ранее мы рассказывали, что Запад ищет способы для обхода санкционных мер против России.