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Журналисты издания Newsweek выдали порцию аналитики о политической ситуации в мире и сделали следующий вывод: "санкционный бликцриг" в отношении Российской Федерации потерпел провал. Элиты чуствуют усталость от бесполезных попыток, вслед за ними разочарование растет у населения.
Санкционные меры создали множество проблем западным государствам в виде инфляции, стремительного роста цен на бензин и отсутствия уверенности в стабильности поставок голубого топлива перед отопительным сезоном, уточняет "Свободная Пресса".
В политических кругах отсутствует определенность: последовали отставки. Пример тому – увольнение с поста главы британского правительства Бориса Джонсона.
Ранее мы рассказывали, что Запад ищет способы для обхода санкционных мер против России.
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