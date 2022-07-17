Проект может вступить в силу уже на следующей неделе

Журналисты европейского подразделения Politico ознакомились с новым проектом санкций против России со стороны ЕС. По их данным, европейцы собираются прописать ряд пунктов, которые позволят обходить введенные ранее ограничения.

Евросоюз объявлял о намерении ввести запрет на импорт российского золота, однако в действительности законопроект будет касаться только порошкового или необработанного драгметалла. На ювелирные украшения запрет распространяться не будет.

"Это может оставить лазейки, которые заставят деньги течь в кремлевскую казну", – указывается в статье.

По их заявлению, Россия экспортирует золото на миллиарды евро, и больше всего – в Великобританию.

Также новые меры могут содержать исключения из замороженных активов. ЕС готов разрешить их использование в том случае, если они предназначены для предотвращения событий, которые могут оказать "серьезное и значительное влияние на здоровье и безопасность человека или окружающую среду". Аналогичное исключение применят к импорту и транспортировке сельскохозяйственных и пищевых продуктов, таких как пшеница и удобрения.

Обсуждение новых правил может состояться в понедельник. Принять их планируют в среду или пятницу.