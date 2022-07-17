Запад готовит крупную лазейку для обхода санкций против России

Запад готовит крупную лазейку для обхода санкций против России
Фото: Sascha Steinach/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Проект может вступить в силу уже на следующей неделе

Журналисты европейского подразделения Politico ознакомились с новым проектом санкций против России со стороны ЕС. По их данным, европейцы собираются прописать ряд пунктов, которые позволят обходить введенные ранее ограничения.

Евросоюз объявлял о намерении ввести запрет на импорт российского золота, однако в действительности законопроект будет касаться только порошкового или необработанного драгметалла. На ювелирные украшения запрет распространяться не будет.

"Это может оставить лазейки, которые заставят деньги течь в кремлевскую казну", – указывается в статье.

По их заявлению, Россия экспортирует золото на миллиарды евро, и больше всего – в Великобританию.

Также новые меры могут содержать исключения из замороженных активов. ЕС готов разрешить их использование в том случае, если  они предназначены для предотвращения событий, которые могут оказать "серьезное и значительное влияние на здоровье и безопасность человека или окружающую среду". Аналогичное исключение применят к импорту и транспортировке сельскохозяйственных и пищевых продуктов, таких как пшеница и удобрения.

Обсуждение новых правил может состояться в понедельник. Принять их планируют в среду или пятницу. 

Источник: Politico ✓ Надежный источник
новости партнеров

Европа готова бросить ВСУ на съедение России

Грядет парад отставок на фоне политического кризиса

В России развеяли главный миф об оружии Запада

На нашумевшие гаубицы нужно обращать поменьше внимания, считает эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей