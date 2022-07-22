Зеленскому открыто предложили воровать российский газ

Зеленскому открыто предложили воровать российский газ
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/www.globallookpress.com
Нарушать права России можно и нужно, считает парламентарий

Украинские власти должны приступить к воровству проходящего из Российской Федерации газа, который подается в Европу транзитом через территорию Незалежной. Соответствующее заявление сделал депутат президентской фракции "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Парламентарий признает, что у Банковой все еще остаются обязательства перед европейскими партнерами как у государства-транзитера, однако уверен, что газовый дефицит можно решить. Для этого, считает депутат Рады, нужно нарушать права Москвы, передает телеканал "360".

В частности, "излишки" топлива можно конфисковать и далее перенаправить в украинские ПГХ, отмечает РИА ФАН. А далее разработку всей процедуры нужно обсудить Киеву с "Нафтогазом", уточняет RT.

Предшественник Владимира Зеленского Петр Порошенко ранее заявлял, что Киев должен перекрыть нефтепровод "Дружба", что позволит "ударить по самому больному месту" России.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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