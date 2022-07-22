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Украинские власти должны приступить к воровству проходящего из Российской Федерации газа, который подается в Европу транзитом через территорию Незалежной. Соответствующее заявление сделал депутат президентской фракции "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
Парламентарий признает, что у Банковой все еще остаются обязательства перед европейскими партнерами как у государства-транзитера, однако уверен, что газовый дефицит можно решить. Для этого, считает депутат Рады, нужно нарушать права Москвы, передает телеканал "360".
В частности, "излишки" топлива можно конфисковать и далее перенаправить в украинские ПГХ, отмечает РИА ФАН. А далее разработку всей процедуры нужно обсудить Киеву с "Нафтогазом", уточняет RT.
Предшественник Владимира Зеленского Петр Порошенко ранее заявлял, что Киев должен перекрыть нефтепровод "Дружба", что позволит "ударить по самому больному месту" России.
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