Самообман ведет лишь к тупику, считает журналист

Журналист немецкого издания Die Welt Жак Шустер указал на три основных заблуждения коллективного Запада о текущей специальной операции российских войск на Украине.

Основная иллюзия, которой истеблишмент тешится и пытается выдать за реальность в Соединенных Штатах и Евросоюзе – Россия медленно и верно идет к международной изоляции. Однако Кремль всеми силами сопротивляется такому развитию событий и не позволит так обращаться с собой, пишет "Общественная служба новостей".

Санкционные меры также не привели к ожидаемому эффекту: напротив, доходы Российской Федерации от продажи энергоносителей возросли. Успех в спецоперации стремительно развивается, учитывая превосходство над Украиной в огневой мощи в десятки раз, передает телеканал "360".

"Запад должен глядеть правде в глаза", – делает вывод журналист.

Ранее это же издание заявило, что президент России Владимир Путин готовит коллективному Западу "сырьевую ловушку".