В Германии ужаснулись новой "ловушке" Путина для Запада

В Германии ужаснулись новой "ловушке" Путина для Запада
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Европейские деятели считают нашего президента всесильным

Несмотря на то, что к разрушительным для экономики западных стран последствиям привели их же санкции, в США и ЕС все еще стараются возложить всю вину на Россию. Так, немецкие аналитики пораскинули мозгами и пришли к выводу, что российский главнокомандующий Владимир Путин якобы готовит для коллективного Запада очередную "ловушку".

К такому любопытному умозаключению пришли аналитики авторитетного немецкого издания Die Welt. Эксперты уверены, что Владимир Владимирович задумал загнать западные страны в новую "сырьевую ловушку". На этот раз речь идет о литии.

Автор статьи напомнил, что на сегодняшний день Боливия является обладательницей крупнейших месторождений этого природного ресурса и заинтересована крупных партнерах. По словам журналиста, именно Москва хочет наладить тесные отношения с Сукре в этом вопросе.

"Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина", – громогласно объявляет немецкий журналист.

Эксперт убежден, что Россия стремится за счет захода на боливийский рынок лития увеличить зависимость западных стран.

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"Разочарование и боль": США и ЕС обескуражены последствиями удара по России

На полученный эффект никто не рассчитывал

Мадрид раскрыл планы НАТО на присоединение Украины

Киевскому режиму стоит напрячься

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей