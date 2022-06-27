Европейские деятели считают нашего президента всесильным

Несмотря на то, что к разрушительным для экономики западных стран последствиям привели их же санкции, в США и ЕС все еще стараются возложить всю вину на Россию. Так, немецкие аналитики пораскинули мозгами и пришли к выводу, что российский главнокомандующий Владимир Путин якобы готовит для коллективного Запада очередную "ловушку".



К такому любопытному умозаключению пришли аналитики авторитетного немецкого издания Die Welt. Эксперты уверены, что Владимир Владимирович задумал загнать западные страны в новую "сырьевую ловушку". На этот раз речь идет о литии.

Автор статьи напомнил, что на сегодняшний день Боливия является обладательницей крупнейших месторождений этого природного ресурса и заинтересована крупных партнерах. По словам журналиста, именно Москва хочет наладить тесные отношения с Сукре в этом вопросе.

"Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина", – громогласно объявляет немецкий журналист.

Эксперт убежден, что Россия стремится за счет захода на боливийский рынок лития увеличить зависимость западных стран.