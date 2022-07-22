Европейцы помнят о результатах холодной войны

После массированной санкционной атаки на Россию Европейский союз глубоко погрузился в экономический кризис. Западные страны очень страдают от русофобской политики, однако пока не готовы от нее отказаться. Какие мысли бродят в головах европейских государственных деятелей, объяснил известный российский экономист Андрей Суздальцев.



Представитель Высшей школы экономики напомнил, что, например, Берлин не может нормально существовать без крупных поставок энергетических ресурсов. При этом Россия является одним из крупнейших поставщиков. Однако Германия продолжает стрелять себе в ногу. По словам Суздальцева, такое поведение объясняется просто: Запад убежден, что Россия должна бесплатно отдавать свои полезные ископаемые.

Дело в том, что западное сообщество считает Москву проигравшей в холодной войне. Именно поэтому российские ресурсы не рассматриваются как наша суверенная собственность. По мнению просвещенных европейцев, мы должны отдавать газ даром, "в формате неких репараций".

Впрочем, как бы там ни было, экономист отметил, что Европа не сможет отвязаться от "гадкого и противного" российского газа, который им очень не нравится, но без которого они не могут обойтись.