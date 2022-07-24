Лояльность к Москве сродни преступлению

В последнее время все западное сообщество занято исключительно тем, что пытается изолировать Россию от мирового пространства и вылепить из нее "империю зла". Однако здравомыслящие политики понимают, что Российская Федерация является важнейшим игроком на рынке, и стараются вести себя более сдержанно по отношению к Кремлю. За такую позицию уже пострадал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.



Так, авторитетное британское издание Spectator объявило, что руководство Европейского союза считает высокопоставленного венгра "предателем" только потому, что он продемонстрировал желание наладить нормальные отношения с Российской Федерацией. По мнению оголтелых русофобов, такое поведение недопустимо и должно быть наказано самым строгим образом.

В материале указано, что такие тенденции говорят о крахе единства Евросоюза в отношении российской спецоперации на территории украинского государства. Экономический кризис оказался сильнее антироссийских политических игр.

Именно поэтому Венгрия вынуждена просить Россию увеличить поставки энергетических ресурсов. На фоне того, что Европа громко заявляла о своей независимости от российской энергии, такое поведение выглядит достаточно жалко, пишет автор статьи.

К слову, недавно в США указали двух главных союзников Путина по Украине.