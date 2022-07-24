Экспертов пугает негласная поддержка Москвы

Западное сообщество бросило колоссальные ресурсы на то, чтобы создать образ империи зла вокруг Российской Федерации. США и ЕС рассчитывали заручиться поддержкой всего мирового пространства в этом вопросе с тем, чтобы потом скопом давить на Москву. Однако этого не случилось. Более того, важные игроки международной арены встали на сторону Кремля. По крайней мере, в этом убеждены эксперты авторитетного американского издания National Interest.



Стоит отметить, что американцев весьма беспокоит такое положение дел. Так, обозреватель журнала Марк Эпископос указал на две крупные страны, которые, по его мнению, практически откровенно поддерживают российские власти в их решении по Украине. Речь идет о Китае и Иране.

В частности, эксперт указал на недавнюю поездку российского лидера Владимира Путина в Тегеран. По мнению специалиста, демонстрация крепких связей России и Ирана "тревожный феномен" для коллективного Запада.

Американский журналист резюмировал, что большая часть незападного мира продолжает придерживаться нейтральной позиции, либо, как Китай и Тегеран, явно поддерживает Москву. Таким образом, Западу не удалось распространить свое влияние за пределы Европы и США.